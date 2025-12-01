На премию муниципалитетов "Служение" поступило свыше 61 тыс. заявок

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Более 61 тыс. заявок поступило организаторам для участия в III Всероссийской муниципальной премии "Служение". Об этом заместитель начальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев заявил на пресс-конференции в ТАСС.

"В этом году рекордное количество заявок - 61,4 тысячи заявок поступило на соискание Всероссийской муниципальной премии "Служение", 34% из этого количества заявок - это соискатели участвуют в премии повторно, что доказывает то, что даже несмотря на то, что в первые сезоны наши муниципальные служащие не победили, они бьются за победу, не теряют интерес к участию в премии и подают свои заявки повторно", - сказал Грачев.

Он также рассказал, что в этом году принимаются и командные заявки, их число составило свыше 15 тыс. "Муниципальная служба как никакая служба показывает, что именно только командой можно воплощать те решения, которые способствуют развитию наших населенных пунктов", - отметил он.

Представитель Кремля рассказал, что наблюдательным советом было принято решение о включении в премию 10 номинаций. Среди них появились две новые - "Профессиональные кадры - будущее муниципалитета" и "С передовой специальной военной операции в муниципалитет".

Также Грачев добавил, что после объявления 2026 года Годом единства народов России организаторам премии стали поступать предложения от глав муниципальных образований об учреждении еще одной номинации, посвященной единству народов. "Я думаю, это абсолютно правильно, потому что муниципалитет каждый на своей территории проводит большую работу по гармонизации межнациональных отношений, реализации проектов в этом направлении", - добавил он.

Всероссийская муниципальная премия "Служение" проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Награда присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества - людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.