Глава Иванова покинул пост по собственному желанию
Редакция сайта ТАСС
12:22
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Глава Иванова Александр Шаботинский покинул пост по собственному желанию, отставку приняли депутаты городской думы, сообщили ТАСС в гордуме.
"[Шаботинский] написал заявление по собственному желанию. Собралась гордума и приняла отставку главы", - рассказали в городском парламенте.
Шаботинский занимал должность главы города Иваново с 24 июля 2024 года, до этого был заместителем председателя правительства региона.