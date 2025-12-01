ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Стрельба у Белого дома
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Глава Иванова покинул пост по собственному желанию

Отставку Александра Шаботинского приняли депутаты городской думы
Редакция сайта ТАСС
12:22

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Глава Иванова Александр Шаботинский покинул пост по собственному желанию, отставку приняли депутаты городской думы, сообщили ТАСС в гордуме.

"[Шаботинский] написал заявление по собственному желанию. Собралась гордума и приняла отставку главы", - рассказали в городском парламенте.

Шаботинский занимал должность главы города Иваново с 24 июля 2024 года, до этого был заместителем председателя правительства региона. 

РоссияИвановская область