Глава Иванова покинул пост по собственному желанию

Отставку Александра Шаботинского приняли депутаты городской думы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Глава Иванова Александр Шаботинский покинул пост по собственному желанию, отставку приняли депутаты городской думы, сообщили ТАСС в гордуме.

"[Шаботинский] написал заявление по собственному желанию. Собралась гордума и приняла отставку главы", - рассказали в городском парламенте.

Шаботинский занимал должность главы города Иваново с 24 июля 2024 года, до этого был заместителем председателя правительства региона.