Госдума 2 декабря обсудит лишение мандата депутата Вороновского

Такое решение принял Совет Думы

Редакция сайта ТАСС

Депутат ГД РФ Анатолий Вороновский © Официальный Telegram-канал депутата ГД РФ Анатолия Вороновского

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании 2 декабря могут рассмотреть проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского ("Единая Россия"). Это следует из проекта решения Совета Думы, документ размещен в думской электронной базе.

"Принято решение включить проект постановления Государственной думы "О досрочном прекращении полномочий депутата Государственной думы Федерального собрания РФ Вороновского Анатолия Владимировича" в проект порядка работы заседания Государственной думы 2 декабря 2025 года", - говорится в документе.