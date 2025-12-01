ОП РФ: выборы в Приднестровье соответствовали всем международным стандартам

Голосование проходило "спокойно, в плановом режиме", отметил сопредседатель координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты Максим Григорьев

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Выборы в Верховный совет (парламент) и местные органы власти в Приднестровье прошли в соответствии со всеми международными, а также российскими стандартами, заявил сопредседатель координационного совета по общественному контролю за голосованием Общественной палаты (ОП) РФ Максим Григорьев. Представители ОП РФ принимали участие в наблюдении за выборами в Приднестровье 30 ноября.

"Приднестровье провело выборы в соответствии со всеми международными стандартами. И одновременно - с высокими российскими стандартами", - сказал Григорьев на пресс-конференции по итогам выборов.

Он отметил, что голосование в Приднестровье проходило "спокойно, в плановом режиме". "Работали наблюдатели, в том числе международные, наблюдатели от Общественной палаты Приднестровья. <...> Мы видим, что происходило на участках: никакого принуждения, никаких межнациональных вопросов", - сказал Григорьев.

Вместе с тем он указал на беспрецедентный уровень вмешательства спецслужб и властей Молдавии в выборы в Приднестровье. "Шантаж, попытки запугать людей, сорвать выборы, попытки сорвать работу международных наблюдателей, прямые угрозы, звонки - все это мы видели в полном масштабе. Это носит вопиющий характер и является абсолютным нарушением всевозможных норм", - сказал Григорьев.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод также подчеркнул, что выборы в Приднестровье прошли в соответствии со всем стандартами. "Обязательность и периодичность проведения выборов, равенство прав кандидатов в процессе предвыборной конкуренции, свобода волеизъявления, создание равных правовых условий для всех участников процесса, независимость избирательных органов, регистрация избирателей - Приднестровье все эти нормы очень четко соблюдает", - сказал Брод.

Он отметил, что выборы в Приднестровье организованы всегда "очень четко". "Все отвечало установленным требованиям, соблюдалась и тайна голосования, была и информация о кандидатах. Международным наблюдателям предоставлена возможность ознакомиться с работой избиркомов", - подчеркнул Брод. Он добавил, что выявленные факты давления на членов избиркомов "не повлияли на работу комиссий и не нарушили установленный порядок голосования".

О выборах

Всего на 33 депутатских мандата в парламенте Приднестровья претендуют 45 человек. Из них 32 являются действующими депутатами. В сельские и поселковые советы народных депутатов баллотируется 491 кандидат на 469 мест. В городских и районных советах на 183 депутатских мандата претендуют 235 кандидатов. Депутаты Верховного совета избираются сроком на пять лет по мажоритарной системе.

Предварительные результаты выборов будут оглашены 1 декабря.