Эксперт Сорокин: Молдавию вооружают для наступательных действий

Руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества также отметил, что численность военнослужащих в молдавской армии планируют увеличить на 30%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Закупка Молдавией самоходных артиллерийских установок ATMOS 2000 у Израиля говорит о том, что Кишинев вооружают для подготовки к наступательным действиям. Такое мнение ТАСС выразил руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин.

"Вооруженные силы Молдавии постоянно накачивают оружием извне. Так, недавно на вооружение страны поступили самоходные артиллерийские установки ATMOS 2000 из Израиля. При этом власти Молдавии - президент страны Майя Санду и партия PAS - уверяют население в том, что данное оружие было закуплено для защиты, но при этом тактико-технические характеристики вооружения имеют наступательный характер. В этих заявлениях не прослеживается логики, и, по сути, Молдавию вооружают для наступательных действий", - пояснил Сорокин.

Он добавил, что ранее о закупке САУ у Тель-Авива публично не сообщалось, а стоимость одной такой установки составляла порядка €5,5 млн. Кроме того, отметил эксперт, численность военнослужащих в молдавской армии планируют увеличить на 30%, подняв с 6 500 до 8 500 военных.

При этом, по словам Сорокина, 1 декабря на военном параде в Румынии принимали участие и молдавские военнослужащие. "Участие в парадах и учениях подобного рода можно рассматривать как форму демонстрации военной мощи, которая не всегда коррелирует с оперативной эффективностью вооруженных сил. И текущее состояние молдавской армии указывает на определенные несоответствия между декларируемыми намерениями и фактическим уровнем боевой готовности", - подытожил эксперт.