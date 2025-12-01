Депутат Шеремет: "упреждающий удар" НАТО по России повлек бы за собой комплексный ответ

Как отметил член комитета по безопасности и противодействию коррупции, "порой руководство альянса поражает своим незатейливым агрессивно-самоуверенным мышлением"

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. "Упреждающий удар" по России, о возможности которого заявило руководство НАТО, был бы равносилен атаке альянса против себя самого, так как такой удар повлек бы за собой комплексный ответ. Такое мнение высказал ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне сообщил газете Financial Times, что Североатлантический альянс рассматривает возможность упреждающих действий в ответ на якобы агрессивные действия России, однако принятие подобного решения упирается в ряд юридических сложностей. По его словам, альянс мог бы рассмотреть "упреждающие удары" в качестве "оборонительных действий".

"Порой руководство НАТО поражает своим незатейливым агрессивно-самоуверенным мышлением, делающим их смертельно опасными прежде всего для самих себя. Такими глупыми провокационными заявлениями они ставят не только собственные народы, но и все международное сообщество на зыбкую грань выживания. <...> Любой их упреждающий удар будет равносилен собственноручно нажатому курку пистолета, приставленного к собственному узкому лбу. Ведь для внешних агрессоров у России давно припасены железобетонные комплексные аргументы, а, значит, им пора остановиться и перестать безответственно трепать языком, воровато вытаскивая миллиарды у стремительно нищающих налогоплательщиков Европы", - сказал он.

Ранее посол РФ в Бельгии Денис Гончар заявил, что НАТО, "запугивая свое население несуществующими планами Кремля напасть на страны альянса", приступила "к подготовке большой войны с Россией".