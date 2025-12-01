В СБ РФ заявили, что США с 2022 года не сотрудничают с ними по кибербезопасности

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты с марта 2022 года в одностороннем порядке разорвали сотрудничество с Советом безопасности России по вопросам борьбы с киберпреступлениями. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) Олег Храмов в интервью "Коммерсанту".

Он напомнил, что Москва и Вашингтон с 2021 года начали сотрудничать в сфере борьбы с киберпреступлениями и создали рабочую группу под эгидой Совета безопасности РФ и Совета национальной безопасности США.

"Но с марта 2022 года Белый дом в одностороннем порядке прекратил свое участие в деятельности этой рабочей группы и отказался от совместного обсуждения вопросов безопасности объектов критической информационной инфраструктуры", - подчеркнул Храмов.

При этом замсекретаря СБ РФ констатировал, что за обозначенный период времени положительным результатом совместной работы сторон по проблемам обеспечения безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий в формате Кремль - Белый дом стала успешная ликвидация международной группировки хакеров REvil.