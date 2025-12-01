Совбез РФ: механизмы ОДКБ хорошо показывают себя в борьбе с киберугрозами

В условиях противостояния с Западом на международных площадках также сделана ставка на активное развитие двусторонних межведомственных контактов, отметил заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Механизмы взаимодействия ОДКБ хорошо зарекомендовали себя в борьбе с киберугрозами, заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России Олег Храмов в интервью "Коммерсанту".

"Хорошо зарекомендовал себя механизм взаимодействия государств - членов ОДКБ в формате Консультационного координационного центра по вопросам реагирования на компьютерные инциденты. На системной основе ведется сбор и обмен информацией об индикаторах и фактах вредоносной активности. Ежегодно организуются комплексные тренировки по оценке защищенности информационных ресурсов стран ОДКБ", - отметил он.

Храмов обратил внимание, что в условиях противостояния с Западом на международных площадках также сделана ставка на активное развитие двусторонних межведомственных контактов. "На сегодняшний день подписано 21 межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. В рамках достигнутых договоренностей регулярно проводятся межведомственные консультации", - указал заместитель секретаря СБ РФ.

По его словам, таким взаимоуважительным образом обеспечиваются национальные интересы России, стран - партнеров по СНГ, БРИКС и ШОС, а также реализуется согласованная внешняя политика по формированию справедливой глобальной системы международной информационной безопасности на основе принципов равной безопасности государств, сохранения многообразия культур, традиций и интересов народов.

"Российская сторона продолжит отстаивать свои выверенные, основанные на защите суверенных прав позиции и в формате новой переговорной площадки ООН по вопросам международной информационной безопасности, приходящей на смену Рабочей группы открытого состава в 2026 году, - Всемирном механизме по достижениям в области ИКТ в контексте международной безопасности и продвижению ответственного поведения государств в сфере использования ИКТ, - продолжил Храмов. - В его рамках последовательно проводится в жизнь линия на повышение роли БРИКС и ШОС в области международной информационной безопасности".