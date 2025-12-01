СБ: РФ обеспокоена ситуацией с кибербезопасностью в мире из-за позиции Запада

Российская сторона считает важным выработку мировым сообществом эффективных правовых механизмов по предотвращению конфликтов, отметил заместитель секретаря Совета безопасности Олег Храмов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россия обеспокоена тем, что западные страны стремятся навязать миру выгодные лишь им правила в сфере международной информационной безопасности. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Олег Храмов в интервью "Коммерсанту".

"Ситуация в сфере международной информационной безопасности вызывает все большую озабоченность. В мире налицо четкий позиционный раскол. Западные страны пытаются навязать всему мировому сообществу собственные, выгодные только им "правила игры" в информационном пространстве. Фактически они добиваются закрепления в международных отношениях "права сильного" и стремятся подвести любые свои действия под правовое обоснование", - отметил он.

Храмов указал, что российская сторона, в свою очередь, считает важным выработку мировым сообществом эффективных правовых механизмов по предотвращению конфликтов. "Важным этапом в формировании системы международной информационной безопасности стало принятие универсального международного договора - Конвенции против киберпреступности. Мы готовы к работе со всеми странами, нацеленными на формирование безопасного информационного пространства на основе взаимовыгодных подходов. Поддерживаем дальнейшее развитие сотрудничества в многостороннем формате, а также формирование двусторонних механизмов взаимодействия по вопросам обеспечения информационной безопасности с привлечением заинтересованных ведомств", - подчеркнул он.

Замсекретаря Совбеза добавил, что Россия также активно участвовала в работе Рабочей группы открытого состава ООН по международной информационной безопасности (РГОС), в которую вошли представители более 130 стран мира. "В рамках группы последовательно обеспечивалось продвижение российских подходов к формированию системы международной информационной безопасности и разоблачение контрпродуктивных западных концепций в этой сфере", - отметил Храмов.