ТАСС: ГД 2 декабря обсудит соглашение с Индией о порядке отправки военных

Оно было подписано в Москве 18 февраля 2025 года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании 2 декабря обсудят ратификацию межправительственного соглашения России и Индии о порядке отправки военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов на территорию друг друга. Об этом ТАСС сообщил источник в палате парламента.

"Совет Думы включил в повестку пленарного заседания 2 декабря вопрос о ратификации межправительственного соглашения с Индией о порядке направления воинских формирований. Документ будет рассмотрен в начале заседания", - сказал собеседник агентства.

Законопроект о ратификации соглашения в Госдуму 28 ноября внес российский кабмин. Соглашение было подписано в Москве 18 февраля 2025 года.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, определяемые соглашением порядок отправки военных и техники, а также порядок их материального обеспечения будут использоваться во время совместных учений, тренировок, оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф и в других случаях по договоренности. В правительстве указали, что ратификация документа укрепит сотрудничество РФ и Индии в военной области.