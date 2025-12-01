ТАСС: ГД в декабре рассмотрит законопроект о наличии крестов на гербе России

Срок представления предложений и замечаний - до 4 декабря

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Госдума в декабре рассмотрит законопроект, которым предлагается закрепить наличие крестов над коронами и державой на гербе РФ. Об этом ТАСС сообщил источник в палате парламента.

"Законопроект о крестах на изображении герба России планируется рассмотреть в осеннюю сессию. Соответствующее решение принял Совет Думы, включив проект, авторами которого стали более 400 депутатов во главе с Вячеславом Володиным и лидерами фракций, в программу работы на декабрь", - сказал собеседник агентства.

Законопроект разослан в комитеты и комиссии, в правительство, Совет Федерации, Счетную и Общественную палаты. Срок представления предложений и замечаний - до 4 декабря.

Документ был внесен 412 депутатами во главе с Володиным. Изменения предлагается внести в статью 1 федерального конституционного закона "О Государственном гербе РФ". Предлагается дополнить описание герба указанием на то, что "малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами Государственного герба Российской Федерации, увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами".

"Герб Российской Федерации - это один из символов нашей государственности. Нельзя допускать искажений его изображения, здесь не может быть мелочей", - отмечал ранее Володин.