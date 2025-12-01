Госдума 2 декабря обсудит приостановление денежных операций диверсантов

Вопросы безопасности и суверенитета России являются приоритетными для Госдумы, отметил председатель палаты Вячеслав Володин

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании 2 декабря рассмотрят во втором чтении законопроект о приостановлении финансовых операций лиц, причастных к диверсионной деятельности. Об этом по итогам Совета Думы сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.

"Совет Государственной думы определил 2 декабря датой рассмотрения во втором чтении законопроекта о внесении изменений в федеральные законы "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" в части совершенствования системы противодействия терроризму и применения специальных экономических мер", - сказал Володин журналистам.

Он добавил, что вопросы безопасности и суверенитета России являются приоритетными для Госдумы. "Страну надо защищать", - отметил председатель палаты парламента.

Так, в соответствии с проектом могут быть приостановлены операции по банковским счетам и вкладам и другие операции с денежными средствами лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к диверсионной деятельности. Сейчас данная норма касается тех, кто причастен к экстремистской деятельности, терроризму и распространению оружия массового уничтожения.

Законопроектом также предлагается установить требование о заморозке активов без предварительного уведомления лиц, в отношении которых должны применяться принудительные меры по замораживанию их денежных средств.