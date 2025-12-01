В Иванове назначили врио мэра

Им стал Максим Комиссаров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности мэра города Иваново назначен Максим Комиссаров. Соответствующий указ подписал губернатор региона Станислав Воскресенский, сообщили в пресс-службе облправительства.

"Максим Комиссаров назначен временно исполняющим полномочия главы города Иваново. Указ подписал губернатор Станислав Воскресенский", - говорится в сообщении.

Ранее в городской думе сообщили, что глава Иванова Александр Шаботинский покинул пост по собственному желанию.