В Иванове назначили врио мэра

Им стал Максим Комиссаров
16:34

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности мэра города Иваново назначен Максим Комиссаров. Соответствующий указ подписал губернатор региона Станислав Воскресенский, сообщили в пресс-службе облправительства.

"Максим Комиссаров назначен временно исполняющим полномочия главы города Иваново. Указ подписал губернатор Станислав Воскресенский", - говорится в сообщении.

Ранее в городской думе сообщили, что глава Иванова Александр Шаботинский покинул пост по собственному желанию. 

