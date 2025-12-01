Марочко: политика Киева по удержанию власти ведет к геноциду населения Украины

Военный эксперт также отметил, что призывников зачастую забирают с улиц без должной подготовки

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Бросая неподготовленных мобилизованных солдат на фронт, киевское военно-политическое руководство проводит политику, ведущую к геноциду украинского населения. Делается это сознательно, ради удержания власти, считает военный эксперт Андрей Марочко.

"Я не вижу изменений, скажем, в отношении к мирным гражданам со стороны киевского военно-политического руководства. Идет откровенный геноцид украинского населения и по сути смерть украинского населения - это жизнь военно-преступного руководства в Киеве. Так что, пока будут цепляться за власть в Киеве - будут продолжать гибнуть мирные граждане, которых мобилизировали", - сказал он в ходе прямого эфира на своей странице во "ВКонтакте", отвечая на ранее направленный вопрос корреспондента ТАСС.

Марочко отметил, что призывников зачастую забирают с улиц без должной подготовки. "Что можно говорить, если людей попросту, извините, как собак отлавливают на улице и бросают в качестве, по сути, пушечного мяса на фронт. Подготовка идет максимум две-три недели. Я вам ответственно заявляю, что за две-три недели научить человека военному ремеслу попросту невозможно", - подчеркнул эксперт.

Он также констатировал, что из-за катастрофических потерь командование ВСУ вынуждено использовать элитные подразделения как "пожарные команды", а низкая эффективность мобилизованных и их попытки сдаться в плен лишь подтверждают пагубность выбранной тактики.