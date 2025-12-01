Косачев: Макрону придется "отмываться от поддержки" украинской коррупции
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон будет вынужден "отмываться от поддержки" коррупции на Украине, поскольку финансирование страны производилось в том числа за счет средств французов. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
Читайте также
"Дело Миндича", обыски и отставка Ермака. Коррупционный скандал на Украине
"Разобраться с европейскими вливаниями в Украину - прямая ответственность Макрона и иже с ним. Потому что в этих вливаниях европейские, а не украинские и тем более не российские деньги. Там деньги французские и союзников. То есть деньги граждан Франции и граждан прочих стран Евросоюза и НАТО. <…> Макрону отмываться от поддержки украинской коррупции, где украли деньги его французских избирателей, совершенно точно придется", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Макрон заявил, что не в праве "читать нотации" Украине в связи с разразившимся в этой стране коррупционным скандалом, и призвал "гордиться" работой антикоррупционных органов. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Париже.