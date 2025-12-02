Краснов: главным вектором для судебной системы станет адаптация к цифровой среде

По словам председателя Верховного суда, в текущих условиях от судов требуется не только качество правосудия, но и его оперативность, технологичность

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Адаптация к цифровой среде станет ключевым вектором для развития судебной системы России на ближайшие годы. Об этом заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов на пленарном заседании Совета судей РФ в Москве.

"Ключевой вектор ближайших лет - эффективная адаптация к цифровой среде. Мы живем в эпоху, когда правосудие и новые технологии не просто пересекаются, а становятся взаимозависимыми", - подчеркнул он.

По его словам, в текущих условиях от судов требуется не только качество правосудия, но и его оперативность, технологичность. "Судебная система - это одновременно и хранитель правовых традиций, и драйвер модернизации правоприменения на основе современных научных подходов, цифровых технологий, передовой международной практики", - отметил глава Верховного суда.