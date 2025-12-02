Мирошник: Европа и Украина испытывают мандраж перед встречей Путина и Уиткоффа

По словам посла по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима, Европа уже доказала, что не хочет никаких переговоров, поэтому сейчас она "выключена" из процесса по урегулированию конфликта

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Европейские страны и Украина испытывают сильный мандраж перед встречей российского лидера Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, которая запланирована на вторую половину дня 2 декабря. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Сам факт ведения переговоров и перспектива политико-дипломатического урегулирования, она пугает европейцев, она пугает их интерфейс под названием [Владимир] Зеленский. Поэтому такие суетливые поездки в Париж, <...> [просьбы Зеленского] шепнуть Уиткоффу что-то на ушко перед тем, как он будет встречаться с Путиным, вот это выдает нервозность. Выдает то, что у Киева и у Европы очень сильный мандраж по этому поводу", - отметил дипломат.

Как подчеркнул Мирошник, Европа уже доказала, что не хочет никаких переговоров, поэтому сейчас она "выключена" из процесса по Украине. "Безусловно, без Европы, без ЕС реализовать этот проект не получится, но здесь крайне важно, чтобы была их добрая воля, и, в конце концов, хотя бы формальное стремление, чтобы закончить кровопролитие и перейти именно к формату политико-дипломатического урегулирования. Здравые силы в целом ряде европейских стран есть. <...> Так что я рассчитываю, чтобы все-таки адекватные люди в Европе тоже не перевелись, и они должны отразить ход переговорного процесса тогда, когда дойдет очередь до Европы", - добавил он.

Президент России Владимир Путин встретится 2 декабря с Уиткоффом. Ключевая тема - урегулирование украинского кризиса, в том числе предложения США по этому вопросу. Как ранее сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча состоится во второй половине дня. Открытыми для СМИ будут первые кадры беседы.