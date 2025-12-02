Песков: Россия готова сотрудничать с Индией в борьбе с терроризмом

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что Россия много страдала от рук террористов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА/НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Россия осуждает терроризм во всех его формах и готова сотрудничать с Индией в борьбе с этой угрозой. Об этом заявил на брифинге для индийских СМИ в преддверии двустороннего саммита в Нью-Дели пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы решительно осуждаем терроризм независимо от его формы и источника", - сказал он, подчеркнув, что Россия много страдала от рук террористов. "Мы знаем боль потери людей из-за актов террора, и мы помним и всегда будем помнить эту боль", - добавил Песков.

"Индия неоднократно сталкивалась с этой угрозой, мы поддерживаем народ Индии и осуждаем терроризм. И, конечно же, мы считаем, что единственный способ борьбы с терроризмом - это международное сотрудничество", - указал пресс-секретарь.

"К сожалению, существующие у нас сейчас разногласия с европейскими странами ограничивают наши возможности, но эти возможности открыты в других направлениях, таких как Индия и другие страны на востоке от России. Мы готовы сотрудничать с нашими индийскими друзьями в борьбе с терроризмом", - констатировал он.

Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря. В Нью-Дели состоится 23-й российско-индийский саммит.