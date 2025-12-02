Посол РФ в Судане: подвижек в вопросе военно-морской базы России в стране нет

Разговоры о том, что что-то открывается, как минимум преждевременны, рассказал Андрей Черновол

НАЙРОБИ, 2 декабря. /ТАСС/. Никаких новых подвижек в вопросе размещения военно-морской базы России в Судане нет. Об этом заявил ТАСС посол РФ в республике Андрей Черновол.

По его словам, появившаяся в понедельник в американской газете The Wall Street Journal информация о том, что власти Судана предложили РФ разместить военно-морскую базу на территории республики, датируется 2020 годом. Подписанный тогда документ, напомнил дипломат, имеется в открытом доступе и должен быть ратифицирован.

"На этом этапе все и застопорилось, - подчеркнул Черновол. - И никаких подвижек в этом плане пока нет. По крайней мере мне об этом неизвестно. Так что разговоры о том, что что-то здесь открывается, как минимум преждевременны".

О заключении договора о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения (МТО) Военно-морского флота (ВМФ) России стало известно в начале декабря 2020 года. Пункт предполагается использовать для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа кораблей России.

В феврале 2025 года глава МИД Судана Али Юсеф Шариф по итогам переговоров в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что стороны "договорились обо всем", что касается соглашения о базе ВМФ РФ.