Песков: отношения РФ и Индии должны быть свободны от влияния третьих стран

По словам представителя Кремля, если Москва и Нью-Дели получают прибыль от двусторонней торговли, то страны должны ее продолжать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА/НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Архитектура отношений Москвы и Нью-Дели должна быть свободна от любого влияния третьих стран. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита России и Индии в Нью-Дели.

"Мы понимаем, что существует давление, давление на Индию. И, собственно, именно поэтому мы должны быть очень осторожны в создании архитектуры наших отношений, которая должна быть свободна от любого влияния третьих стран. Мы должны защищать наши отношения. Мы должны защищать нашу торговлю, которая приносит взаимную выгоду, чтобы торговля была выгодна обеим сторонам", - подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, если Москва и Нью-Дели получают прибыль от двусторонней торговли, то страны должны ее продолжать. "Но мы должны защитить ее от давления из-за рубежа, - сказал Песков, отметив, что это сложный вопрос. - Но определенный опыт в этой области есть. И мы должны продолжать".

Говоря о введенных в отношении Индии пошлинах США, представитель Кремля отметил, что это, скорее, вопрос двусторонних отношений Нью-Дели и Вашингтона, Москва не может вмешиваться в это. "И у нас нет ни малейшего намерения делать это", - добавил он.

"Мы знаем, что Индия - очень суверенная страна. Индия очень суверенна в защите своих национальных интересов. И мы восхищаемся этой особенностью Индии, - продолжил Песков. - Наша страна также суверенна. И мы также очень щепетильно относимся к этому праву на суверенитет. И мы очень щепетильно относимся к тому, чтобы никто не вмешивался в наши дела, не вмешивался в наши национальные интересы".