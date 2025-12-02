Депутат Кувачев: освобождение Гуляйполя завершит прорыв линии фортификаций ВСУ

Депутаты Законодательного собрания Запорожской области готовы оказать всю необходимую помощь в восстановлении мирной жизни, подчеркнул политик

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Освобождение города Гуляйполе в Запорожской области поставит точку в процессе прорыва российской армией фортификаций Вооруженных сил Украины в регионе. Об этом заявил депутат Заксобрания области Степан Кувачев.

"Накануне командованием Южной группировкой войск доложено Главнокомандующему, что российские подразделения приступили к решающей фазе операции по освобождению города Гуляйполя. В настоящий момент идут бои уже на окраинах города. Это не просто очередной эпизод в ходе специальной военной операции. Успешное начало штурма Гуляйполя - это жирная точка в длительном и тяжелом процессе прорыва глубоко эшелонированной линии фортификаций, которую противник годами создавал на Запорожском направлении", - подчеркнул он.

Кувачев добавил, что депутаты Законодательного собрания Запорожской области ждут скорейшего освобождения Гуляйполя и готовы оказать всю необходимую помощь в восстановлении мирной жизни.