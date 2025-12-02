Путин: РФ рассмотрит меры против судов стран, помогающих Украине с пиратством
15:15
обновлено 15:34
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россия может рассмотреть ответные меры против судов стран, которые помогают Украине заниматься пиратством.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам, комментируя украинские атаки на танкеры в Черном море.
"Если это будет продолжаться, мы рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти пиратские операции", - сказал глава государства.