Путин: РФ рассмотрит меры против судов стран, помогающих Украине с пиратством

Президент России так прокомментировал украинские атаки на танкеры в Черном море

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россия может рассмотреть ответные меры против судов стран, которые помогают Украине заниматься пиратством.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам, комментируя украинские атаки на танкеры в Черном море.

"Если это будет продолжаться, мы рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти пиратские операции", - сказал глава государства.