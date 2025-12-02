Некоторые иностранцы смогут временно жить в России без знания русского языка

Речь идет о тех иностранных гражданах, кто имеет интерес для РФ

Редакция сайта ТАСС

© Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Иностранцы, представляющие интерес для РФ, смогут подать заявление о выдаче разрешения на временное проживание без предоставления документов, подтверждающих владение русским языком, знание истории и законодательства РФ. Об этом говорится в опубликованном указе президента РФ.

"Предоставить иностранным гражданам, признанным представляющими интерес для Российской Федерации, и членам их семей право обратиться в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учета утвержденной правительством Российской Федерации квоты и без представления документов, подтверждающих владение русским языком, знание истории России, законодательства Российской Федерации", - говорится в документе.

Кроме того, как следует из документа, представляющие интерес для РФ иностранцы могут обратиться за видом на жительство (ВНЖ) без разрешения на временное проживание (РВП).

Иностранцы, признанные представляющими интерес для РФ, а также члены их семей при обращении с заявлением о выдаче РВП или ВНЖ для подачи заявления предоставляют копию документа, подтверждающего признание гражданина представляющим интерес. "Рассмотрение заявлений о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство, поданных в соответствии с настоящим указом, и принятие по ним решений осуществляются в срок, не превышающий 30 дней со дня подачи заявления и представления необходимых документов", - говорится в указе. В случае необходимости срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

Заявление о выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство, поданное в соответствии с настоящим указом, не принимается к рассмотрению, если на день его подачи истек один год со дня получения иностранным гражданином документа, подтверждающего факт признания его представляющим интерес для РФ.