МИД РФ: Киев сотрудничает с террористами в Африке и на Ближнем Востоке

Российская сторона отметила важность работы Мониторинговой группы в содействии работе контртеррористических санкционных комитетов Совета Безопасности ООН

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Киевский режим сотрудничает с террористическими группировками на Африканском континенте и в Ближневосточном регионе. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Люблинский на встрече с представителями Мониторинговой группы (МГ) санкционных комитетов СБ ООН 1267/1989/2253.

"С российской стороны были отмечены важная роль МГ в содействии работе контртеррористических санкционных комитетов Совета Безопасности ООН, большое значение проведения беспристрастного анализа и составления объективных тематических докладов о современных теругрозах. Подчеркнута также террористическая сущность "киевского режима", осуществляющего атаки на российскую гражданскую инфраструктуру и мирных жителей и сотрудничающего с террористическими группировками в Африке и на Ближнем Востоке", - отмечается в сообщении российского дипведомства по итогам переговоров.