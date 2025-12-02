ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Представляющие интерес для России иностранцы могут обратиться за ВНЖ без РВП

Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин
15:49
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Иностранные граждане, представляющие интерес для РФ, смогут подать заявление о выдаче вида на жительство без получения разрешения на временное проживание. Об этом говорится в опубликованном указе президента России Владимира Путина.

"Предоставить иностранным гражданам, представляющим интерес для Российской Федерации, и членам их семей право обратиться в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации с заявлением о выдаче вида на жительство - без получения разрешения на временное проживание", - говорится в документе. 

