Представляющие интерес для России иностранцы могут обратиться за ВНЖ без РВП

Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Иностранные граждане, представляющие интерес для РФ, смогут подать заявление о выдаче вида на жительство без получения разрешения на временное проживание. Об этом говорится в опубликованном указе президента России Владимира Путина.

"Предоставить иностранным гражданам, представляющим интерес для Российской Федерации, и членам их семей право обратиться в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации с заявлением о выдаче вида на жительство - без получения разрешения на временное проживание", - говорится в документе.