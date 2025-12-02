Во встрече Путина с Уиткоффом принимают участие Ушаков и Дмитриев

С американской стороны в беседе также участвует предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев участвуют во встрече российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, передает корреспондент ТАСС.

