АСИ: указ о поддержке переселения импатриантов позволит создать "четкий поток"

Новый механизм адресован тем, кто способен внести вклад в развитие экономики, науки и культуры России, отметили в агентстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Указ президента РФ Владимира Путина о поддержке переселения в РФ иностранцев, "представляющих интерес для Российской Федерации", позволит сформировать "контролируемый, четкий и понятный" поток импатриантов, в которых действительно нуждается страна. Такое мнение выразил директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно.

Путин подписал 2 декабря указ о поддержке переселения в РФ иностранцев, имеющих достижения в научной, производственной, спортивной и культурной сферах. В тексте документа указано, что иностранные граждане с 15 апреля 2026 года смогут обратиться за получением правового статуса в РФ "с ходатайством о признании их представляющими интерес для Российской Федерации".

"В рамках общей миграционной политики, направленной на снижение объема нелегальной миграции, вышедший указ об импатриантах позволяет нам формировать контролируемый, четкий, понятный поток людей, которые реально нужны нашей стране. Сегодня за лучшие кадры конкурирует весь мир. Наша задача - сделать так, чтобы высококвалифицированные иностранцы, способные оказать положительное влияние на развитие нашей экономики и внести вклад в технологическое развитие, знали о преимуществах жизни в России и видели потенциал для своего развития в нашей стране", - цитирует слова Вайно пресс-служба АСИ.

Директор центра правовых инициатив АСИ Денис Абдрахманов подчеркнул, что уникальность категории "импатриант", впервые закрепленной в законодательстве, обусловлена целью миграции. "Переселение в Россию на постоянное место жительства, с одной стороны, и обладание потенциалом социально-экономической и культурной интеграции в российское общество - с другой. В этой связи указом определены конкретные критерии, которым иностранный гражданин должен соответствовать, чтобы быть признанным представляющим интерес для нашей страны в социально-экономическом плане. Впереди нам предстоит большая работа совместно с МВД по нормативно-правовому оформлению закрепленной в законодательстве категории на уровне регламентов, процедур и правил", - приводятся его слова в сообщении.

В АСИ подчеркнули, что указ также регламентирует работу программы по привлечению таких иностранцев - начиная с процедуры получения соответствующего статуса, заканчивая вопросами визы и ВНЖ. Программа появится в России впервые и будет курироваться Министерством внутренних дел РФ и АСИ. "Указ своего рода становится зеленым коридором для талантливых иностранцев. Он открывает специальный, максимально упрощенный путь для узкой категории высококлассных и востребованных специалистов. Новый механизм адресован тем, кто способен внести вклад в развитие экономики, науки и культуры России", - добавили в агентстве.

В конце 2024 года по поручению Путина АСИ под руководством МВД России создало межведомственный штаб по поддержке переезда и адаптации импатриантов в России. За время работы штаб также разработал и утвердил "Региональный стандарт социальной, культурной и экономической интеграции импатриантов, в том числе совместно с членами их семей", который внедрен в девяти пилотных регионах.