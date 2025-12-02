Ларов: ОБСЕ не стала честным посредником в урегулировании региональных конфликтов

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) так и не сумела стать честным посредником в урегулировании региональных конфликтов. Об этом говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для "Российской газеты", приуроченной к заседанию СМИД ОБСЕ в Вене.

"Важнейшие функции организации, по замыслу ее основателей, - "раннее" предупреждение и разрешение споров. Однако ОБСЕ так и не сумела стать честным посредником в урегулировании региональных конфликтов", - отметил глава МИД РФ.

"Например, в Приднестровье, где в 2003 году уже парафированный при посредничестве России мирный план в последний момент не был подписан президентом Молдавии Владимиром Ворониным, пошедшим на поводу у западных лидеров. ОБСЕ отошла от принципа беспристрастности и в украинском кризисе, "не замечая" саботаж Киевом - при попустительстве Берлина и Парижа - минских договоренностей 2015 года и преступления боевиков ВСУ против мирных жителей Донбасса, начиная с "антитеррористической операции" 2014 года и по сей день. "Украинизация" затронула и экономическое измерение", - добавил Лавров.

При этом, по словам министра, в ОБСЕ отброшены наработки по борьбе с коррупцией, развитию цифровой экономики и возведению транспортной инфраструктуры. "Дошло до того, что - вопреки "духу и букве Хельсинки" - на венской площадке оправдывают односторонние меры принуждения. Российским представителям отказывают в визах для участия в Экономико-экологическом форуме ОБСЕ в Праге", - указал он.

Лавров также обратил внимание, что даже по такой объединительной теме, как противодействие терроризму и наркотрафику, ОБСЕ не смогла согласовать ни один документ министерского уровня после 2017 года. "Вопросы борьбы с транснациональными угрозами если и обсуждаются, то лишь в преломлении к кризису вокруг Украины", - подчеркнул глава российского дипведомства.