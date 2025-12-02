Лавров: возможность избежать краха ОБСЕ пока остается

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Поводов для оптимизма насчет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) нет, но возможность избежать краха ОБСЕ пока имеется. Об этом говорится в статье министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для "Российской газеты", приуроченной к заседанию СМИД ОБСЕ в Вене.

"Подчеркну: поводов для оптимизма нет. Света в конце туннеля не видно, - сказал Лавров. - Но возможность избежать краха ОБСЕ - по крайней мере пока - имеется".

"Для этого необходимо, чтобы все участники организации вернулись к соблюдению хельсинкских принципов равноправного и взаимоуважительного диалога", - отметил министр.