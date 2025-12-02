Ушаков: на встрече в Кремле удалось обстоятельно обсудить урегулирование

В течение пяти часов стороны обсудили "перспективы дальнейшей совместной работы по достижению долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса", сообщил помощник президента России

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером продолжалась пять часов. За это время удалось обстоятельно обсудить урегулирование на Украине, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"[Беседа] продолжалась не пять минут, пять часов. То есть была возможность обстоятельно обсудить перспективы дальнейшей совместной работы по достижению долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса", - отметил Ушаков.