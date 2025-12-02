Ушаков: контакты России и США продолжатся

В частности, российская сторона будет поддерживать контакты со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером, отметил помощник президента РФ

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Контакты между Россией и США на уровне представителей и помощников будут продолжены. Об этом сообщил на брифинге по итогам переговоров со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Договорились, что на уровне представителей, помощников и других представителей будут продолжены контакты с американцами", - отметил Ушаков, добавив, что контакты, в частности, будут продолжены, как с Уиткоффом и предпринимателем, инвестором, основателем компании Affinity Partners Джаредом Кушнером.