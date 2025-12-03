ТАСС: самолет Уиткоффа покинул воздушное пространство России

Борт вылетел из Москвы примерно в 02:03 мск

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Самолет спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа покинул воздушное пространство России и вошел в воздушное пространство Эстонии. Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе района полетной информации "Таллин", отвечающей за трафик над балтийской республикой.

"Самолет вошел в воздушное пространство Эстонии через контрольную точку NOTAR в 01:55 по местному времени (02:55 мск)", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в авиадиспетчерских кругах сообщил, что борт вылетел из московского аэропорта Внуково около 02:03 мск и взял курс в направлении государственной границы.

Со спецпосланником, прибывшим в столицу 2 декабря после полудня, встретился президент России Владимир Путин. Встреча, посвященная украинскому урегулированию, продлилась около пяти часов. С российской стороны в беседе участвовали спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С американской - предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.