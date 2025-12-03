Никонов: НАБУ может взяться за Зеленского, если он помешает плану Трампа

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам обратил внимание, что НАБУ - это орган, созданный США, и все нынешние расследования проводятся именно Штатами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский может стать фигурантом расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), если будет сопротивляться плану президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Об этом в беседе с ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия").

Читайте также

"Дело Миндича", обыски и отставка Ермака. Коррупционный скандал на Украине

"Нынешний тур антикоррупционных расследований связан с тем, чтобы все-таки сделать Украину более сговорчивой по вопросам установления мира, чего Трамп искренне добивается. Поэтому если Украина будет и дальше сопротивляться мирному плану Трампа, то тем более серьезными будут последствия для тех, кто находится сейчас в круге расследования. Я не исключаю, что если Зеленский займет какую-то жесткую позицию, то и он окажется тоже под волохом этого антикоррупционного расследования", - сказал Никонов.

Он обратил внимание, что НАБУ - это орган, созданный США, и все нынешние расследования проводятся именно Штатами, которые "интересуются собственными деньгами". "Внутриукраинские правоохранительные усилия на самом деле вторичны по отношению к тому, что делают Соединенные Штаты. Насколько далеко зайдет расследование? Ровно настолько, насколько это выгодно будет официальному Вашингтону", - заключил депутат.