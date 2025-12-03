Захарова объяснила слова НАТО об ударах по России попыткой сорвать переговоры

Официальный представитель МИД России также подчеркнула, что Западная Европа в угоду милитаризму уничтожает свой собственный бизнес

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Антироссийские заявления председателя Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне были сделаны на фоне активизации контактов по урегулированию украинского конфликта, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В эфире радио Sputnik она назвала очевидным то, что подобные высказывания "используются как элементы срыва переговорных тенденций".

Дипломат обратила внимание на недавнее интервью Джузеппе Каво Драгоне газете Financial Times, в котором тот рассуждает о возможности нанесения "упреждающих ударов" по РФ. "Интересно то, что подобные заявления председателя Военного комитета НАТО были сделаны <...> как раз в те дни, когда активизировались контакты, которые имеют свою целью урегулирование ситуации на Украине", - обратила внимание Захарова.

"Видимо, та волна, которая была запущена в западной прессе, помните, все эти безумные высказывания относительно всего - переговорных процессов, Министерства иностранных дел России, все эти утечки, эта безумная суета и безумный информационный залп, - искомого результата не достигли: контакты продолжились, никто на это не отреагировал так, как, видимо, с точки зрения провокаторов нужно было отреагировать. И тогда они перешли уже вот к такому запугиванию, к таким угрозам, направленным конкретно на срыв договоренностей и так далее", - обрисовала ситуацию официальный представитель МИД, добавив, что "сомнений в этом абсолютно никаких нет".

Захарова также подчеркнула, что Западная Европа в угоду милитаризму уничтожает свой собственный бизнес.

"Очевидно, это все <...> используется как элементы срыва вот этих переговорных тенденций. И, конечно, еще один фактор - это нагнетание истерии в Западной Европе, милитаристского угара, в котором они находятся, повышая ставки, раскручивая военные бюджеты, уничтожая собственный же бизнес в угоду милитаризму и так далее", - резюмировала дипломат.