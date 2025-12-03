Захарова: Британия хочет заставить Бельгию украсть замороженные активы РФ

По словам официального представителя МИД, Лондон уже поступал подобным образом

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Великобритания пытается заставить другие страны, в том числе Бельгию, украсть российские замороженные активы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера.

Ранее бельгийский премьер заявил в интервью газете La Libre, что раньше суверенные активы какой-либо страны лишь замораживались на время конфликтов и могли быть переданы другой стране в случае поражения в качестве репараций, однако в ситуации с Россией этот сценарий крайне маловероятен. "Красть замороженные активы другой страны, ее суверенные средства - так никогда раньше не делали", - подчеркнул он.

"Все так. Кроме одного - так никогда раньше не делали в Бельгии. А в Британии делали. Вот Британия и хочет, чтобы все остальные так начали делать. Круговая порука", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова Де Вевера.

Бельгия заблокировала на саммите Евросоюза 23 октября план экспроприации активов РФ под предлогом предоставления Украине так называемого репарационного кредита, опасаясь ответных мер России и требуя от стран ЕС юридических гарантий, что финансовые потери Бельгии будут распределены между всеми странами сообщества. Решение этого вопроса было отложено до саммита ЕС 18-19 декабря, а Еврокомиссия (ЕК) получила указание подготовить различные варианты кредитования Украины в 2026-2027 гг. Как сообщил ТАСС источник в дипломатических кругах Брюсселя, ЕК 3 декабря представит юридические предложения по экспроприации активов РФ.

Ранее Еврокомиссия оценила потребности Киева во внешней военной и финансовой помощи в €13,7 млрд в 2026-2027 гг. С этой целью ЕК еще в октябре предложила экспроприировать €140 млрд из почти €210 млрд суверенных активов российского ЦБ, блокированных в Европе. На эти деньги ЕК предлагает выделить репарационный кредит, который Киев якобы должен вернуть, если получит репарации от России.