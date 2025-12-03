Слуцкий назвал "немаленькой" вероятность встречи Путина и Трампа

Лидер ЛДПР отметил, что эта встреча "с большой вероятностью" пройдет в Будапеште

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Вероятность встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа является "немаленькой". Такое мнение в эфире телеканала "Россия-24" высказал председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Эта вероятность совершенно немаленькая, - сказал Слуцкий. - Лидеры России и США смогут найти единое понимание. Конечно, вначале будут, наверное, сверки часов по телефону, а дальше будет встреча".

Депутат отметил, что эта встреча "с большой вероятностью" пройдет в Будапеште. "Не будем загадывать. Важно в данном месте не место, а содержание", - добавил он.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что возможность встречи РФ и США на президентском уровне будет зависеть от прогресса, достигнутого по линии работы помощников, представителей МИДов и других ведомств.