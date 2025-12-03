Помощника президента Бразилии наградили орденом Дружбы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул значительный вклад Селсу Аморима "в укрепление стратегического партнерства между Россией и Бразилией"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в формате видеоконференции церемонию награждения спецпомощника президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморима орденом Дружбы. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Лавров подчеркнул значительный вклад Аморима, занимавшего ранее посты главы МИД и Минобороны, "в укрепление стратегического партнерства между Россией и Бразилией, расширение возможностей для двустороннего сотрудничества на различных направлениях, а также наращивание взаимодействия на международной арене".

Кроме того, отмечена роль бразильского представителя "в становлении БРИКС в качестве одной из опор более справедливого многополярного миропорядка". Аморим принимал участие в самой первой встрече глав внешнеполитических ведомств объединения на полях 61-й сессии ГА ООН 20 сентября 2006 года.

В Бразилии награду вручил посол России Алексей Лабецкий.