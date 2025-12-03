Кириенко признался, что горд знакомством с первым президентом Абхазии Ардзинбой

Первый заместитель руководителя администрации президента России отметил, что он всегда жестко отстаивал интересы республики

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко

СУХУМ, 3 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко признался, что гордится тем, что лично был знаком с первым президентом Абхазии Владиславом Ардзинбой.

"Я очень горжусь тем, что была возможность лично быть знакомым и общаться с Владиславом Григорьевичем Ардзинбой, потому что очень редко, когда в одном человеке может совмещаться столько, можно сказать, талантов. Он - выдающийся ученый-востоковед с мировым именем, и неслучайно в год его 80-летия сейчас в Институте Востоковедения РАН была открыта мемориальная доска. Его там помнят, его работы до сих пор являются очень актуальными. С другой стороны - талантливый военачальник, политик, государственный деятель и абсолютный патриот Абхазии", - сказал Кириенко в интервью Абхазскому телевидению и телеканалу "Абаза-ТВ".

По словам Кириенко, Ардзинба всегда жестко отстаивал интересы Абхазии, но при этом был настоящим другом России и абсолютным сторонником стратегического, братского партнерства между двумя странами. "К Владиславу Григорьевичу в России относятся с большим уважением и память его чтут, и неслучайно, что к его 80-летию центральные российские каналы показали хорошие, добрые фильмы, которые напомнили всем о том, какой это был человек", - отметил первый заместитель руководителя администрации президента России.

Ардзинба ушел из жизни 4 марта 2010 года в возрасте 65 лет. Решением президента Абхазии 2025 год был объявлен Годом Ардзинбы в честь 80-летия со дня его рождения.