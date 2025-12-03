Кириенко: РФ лишила приобретенного гражданства за несколько лет более 3 тыс. человек

Первый замруководителя администрации президента России отметил, что только трое из них жители Абхазии

Редакция сайта ТАСС

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

СУХУМ, 3 декабря. /ТАСС/. Россия за последние несколько лет лишила приобретенного гражданства более 3 тыс. человек. Об этом сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в интервью Государственному телевидению Абхазии и независимому телеканалу "Абаза-ТВ".

"За последние несколько лет в России лишены [приобретенного] гражданства около 3 тыс. человек, только три из них - жители Абхазии", - сказал Кириенко.

Первый замруководителя администрации президента РФ пояснил, что решения были приняты на основании информации, полученной Федеральной службы безопасности России. "Основанием всегда является вопрос безопасности страны, - отметил он. - И, кстати, эти решения никогда не бывают мгновенными. Никого не лишают гражданства за одно слово или даже за сотню слов".