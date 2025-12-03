Небензя прибыл в Ливан в составе делегации Совбеза ООН

Дипломаты планируют встретиться с руководством республики, а также посетить зону ответственности миротворцев Временных сил организации в стране

Редакция сайта ТАСС

ООН, 3 декабря. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в составе делегации стран - членов Совета Безопасности (СБ) всемирной организации прибыл в Ливан.

"3 декабря постоянный представитель В. А. Небензя прибыл в Ливан в составе делегации стран - членов Совета Безопасности ООН, - сообщила пресс-служба российского диппредставительства в своем Telegram-канале. - Дипломаты планируют встретиться с руководством Ливанской Республики в Бейруте, а также посетить зону ответственности миротворцев ВСООНЛ (Временных сил ООН в Ливане - прим. ТАСС) играющих важную роль по поддержанию спокойствия к северу от "голубой линии" (временная полоса разграничения между Израилем и Ливаном, установленная решением ООН в 2000 году - прим. ТАСС)".

Отмечается, что в рамках визита на Ближний Восток впервые за историю работы Совета Безопасности его представители посетят Сирию. "Одной из главных целей рабочей поездки в регион является переподтверждение приверженности членов СБ стабильности Ливана и Сирии, а также поддержка суверенитета, территориальной целостности и единства упомянутых стран. Кроме того, миссия СБ предоставит возможность ознакомиться с ситуацией в сфере безопасности и политической обстановкой в арабских республиках", - указывается в сообщении.

Совет Безопасности ООН в конце августа продлил срок действия мандата ВСООНЛ до 31 декабря 2026 года и постановил начать с 31 декабря 2026 года и в пределах одного года упорядоченное и безопасное сокращение численности и вывод их персонала.