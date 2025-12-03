Захарова шутливо раскрыла жене Зеленского плюсы увольнения Ермака

Официальный представитель МИД России отметила, что у Елены Зеленской "появится шанс вернуть внимание" мужа

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Жена Владимира Зеленского Елена получила шанс побороться за внимание мужа после отставки главы его офиса Андрея Ермака, считавшегося правой рукой Зеленского. Об этом иронично написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Читаю - "освободили от должности Ермака, правую руку Зеленского". Сложно сказать, к чему это приведет, но у Елены явно появился шанс вернуть внимание супруга, когда его правая рука освободилась", - прокомментировала дипломат.

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Этот скандал вызвал глубокий кризис украинской власти. Работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовали отставки Ермака. 28 ноября сотрудники антикоррупционных органов провели обыски в его квартире и офисе. Позднее Зеленский сообщил, что Ермак написал заявление об отставке.