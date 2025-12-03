Политолог Первушин: "репарационный кредит" толкает ЕС на минное поле

Этот план, в частности, идет вразрез с позицией нескольких входящих в Евросоюз стран и Европейского центрального банка, отметил преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Потенциальный репарационный кредит для Украины, подразумевающий экспроприацию активов РФ, станет для Евросоюза (ЕС) шагом на минное поле, поскольку предложенный план идет вразрез с позицией нескольких входящих в союз стран и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Такое мнение ТАСС высказал политолог, преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова Борис Первушин.

Еврокомиссия (ЕК) ранее предложила альтернативу экспроприации активов РФ в виде еврозайма в €90 млрд, который покроет две трети потребностей Киева. Решение может быть принято квалифицированным большинством голосов. Также предполагается, что внутри ЕС не будут действовать решения иностранных судов, которые возможны в рамках ответных мер России.

"Насколько вероятна реализация этой схемы? На бумаге - весьма вероятна, ведь Еврокомиссия предлагает принимать решение квалифицированным большинством, без учета возражений, - сказал Первушин. - Но на практике это шаг на минное поле. Венгрия уже дала понять, что не будет участвовать в подобной программе. К ней плюс Словакия. Бельгия не горит желанием. ЕЦБ не готов становиться частью конструкции, которая подрывает его мандат".

Препятствует реализации плана и внешнеполитический фактор, отметил политолог. "Появился мирный план президента США Дональда Трампа, в котором замороженные российские активы рассматриваются не как европейская добыча, а как инструмент будущей сделки между США и Россией. Когда активы превращаются в элемент переговоров, любая европейская попытка их конфисковать автоматически становится саботажем американской дипломатии. Готовы европейские лидеры в открытую перечить хозяину Белого дома? Вопрос риторический", - заметил он.

Первушин считает, что предложенная ЕК малореализуема: она наталкивается на правовые ограничения, сопротивление ключевых стран, отказ ЕЦБ и новую американскую дипломатическую игру. "Поэтому российские активы останутся арестованными, но перспектива их прямой конфискации и передача кому-либо маловероятна", - считает он.

ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд золотовалютных резервов РФ. Более €180 млрд хранятся на счетах Euroclear. Бельгия, где находится депозитарий, выступает против экспроприации российских активов: премьер-министр Барт Де Вевер потребовал юридически обязывающих гарантий, распределения рисков между всеми членами ЕС. Фактически Бельгия отказалась играть роль единственной страховой компании Евросоюза.