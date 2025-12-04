Путин прибыл в Нью-Дели с государственным визитом. Видео
Президент России Владимир Путин прибыл в Нью-Дели с государственным визитом.
Самолет специального летного отряда "Россия", на котором перемещается российский лидер, сел на авиабазе Палам индийских ВВС.
Трасса к авиабазе была украшена приветственными плакатами "Добро пожаловать в Индию", портретами президента России.
Президент России посещает Индию с государственным - высшим по дипломатическому статусу и протокольным почестям - визитом. Он продлится два дня, за это время глава российского государства встретится с индийским руководством, возложит венок к мемориалу Махатме Ганди, поучаствует в Российско-индийском бизнес-форуме. В честь Путина будут даны официальный завтрак и государственный прием.
Первым мероприятием будет неформальная встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в его резиденции. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков ранее заявлял, что считает эти переговоры ключевым мероприятием визита.
Путин в ходе госвизита обсудит с Моди актуальные и важные вопросы как двусторонних отношений, так и международной обстановки.