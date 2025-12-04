Трансляция

Путин прибыл в Нью-Дели с государственным визитом. Видео

Самолет специального летного отряда "Россия" сел на авиабазе Палам индийских ВВС

Президент России Владимир Путин прибыл в Нью-Дели с государственным визитом.

Самолет специального летного отряда "Россия", на котором перемещается российский лидер, сел на авиабазе Палам индийских ВВС.

Трасса к авиабазе была украшена приветственными плакатами "Добро пожаловать в Индию", портретами президента России.

Президент России посещает Индию с государственным - высшим по дипломатическому статусу и протокольным почестям - визитом. Он продлится два дня, за это время глава российского государства встретится с индийским руководством, возложит венок к мемориалу Махатме Ганди, поучаствует в Российско-индийском бизнес-форуме. В честь Путина будут даны официальный завтрак и государственный прием.

Первым мероприятием будет неформальная встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в его резиденции. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков ранее заявлял, что считает эти переговоры ключевым мероприятием визита.

Путин в ходе госвизита обсудит с Моди актуальные и важные вопросы как двусторонних отношений, так и международной обстановки.