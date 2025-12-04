Прямая линия с Путиным пройдет 19 декабря

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

"19 декабря в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет программа "Итоги года с Владимиром Путиным". Глава государства в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны", - отмечается в сообщении. "Прием вопросов будет осуществляться с 15:00 мск 4 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря", - уточнили в Кремле.

Каждый может задать вопрос через сайт программы moskva-putinu.ru, СМС или ММС по номеру 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40. Вопросы будут также приниматься через специальное мобильное приложение (подробнее о нем можно узнать на сайте программы).

Текстовые и видеовопросы президенту могут быть отправлены через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Официальные группы программы - vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX - max.ru/moskvaputinu.

Впервые совмещенное мероприятие пройдет в пятницу. Чаще всего и для прямой линии, и для ежегодной пресс-конференции выбирали четверг - суммарно 28 раз, следует из подсчетов ТАСС. Особенно явной тенденция стала после 2007 года. С тех пор Кремль всего дважды отступил от этой традиции: с большой пресс-конференцией в 2016 году (23 декабря, пятница) и с прямой линией в 2021 году (30 июня, среда).

Уже по традиции совмещенный формат получил название "Итоги года с Владимиром Путиным". Такое наименование используется с 2023 года. А в целом объединенный вариант впервые был использован в 2020 году - тогда провести оба мероприятия по отдельности, как раньше, помешали пандемийные ограничения.