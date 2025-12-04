Косачев: заявления в ЕС о войне с РФ не должны стать пророчествами

По словам зампредседателя Совфеда, ни народы стран ЕС, ни народы стран СНГ "не хотят никаких войн"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Нельзя допустить, чтобы высказывания отдельных европейских политиков о возможном начале войны с Россией стали "самосбывающимися пророчествами". Такое мнение выразил зампредседателя Совфеда Константин Косачев на пленарном заседании в рамках международной конференции "Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества: к 80-летию Победы".

"Великая Отечественная война - это не только память, но и важнейший урок. Долгое время после завершения войны люди говорили о послевоенном времени. Но наши дни стали сейчас уже называть предвоенными. И крайне тревожно, что многие политики именно в Европе, которая стала источником уже двух мировых войн, стали считать новую войну чуть ли не неизбежной. Нельзя допустить, чтобы такие безответственные заявления стали самосбывающимися пророчествами", - сказал он.

По словам Косачева, ни народы стран ЕС, ни народы стран СНГ "не хотят никаких войн". "Наш опыт учит, что победить нас все равно не получится никому. Но чтобы это в очередной раз понять - всем приходится платить огромную цену", - заключил парламентарий.

Конференция проходит 4-5 декабря в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Ее цель - рассмотреть в том числе итоги скоординированной работы по проведению в разных странах мира мероприятий и акций, посвященных празднованию 80-летия Победы, а также обсудить вопросы восприятия событий Великой Отечественной войны современной молодежью.