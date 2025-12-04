Косачев призвал страны СНГ закрепить в законе понятие "геноцид советского народа"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Зампредседателя СФ Константин Косачев предложил парламентам стран СНГ изучить опыт России по законодательному закреплению понятия "геноцид советского народа". С таким предложением он выступил на международной конференции "Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества: к 80-летию Победы".

"Совет Федерации на весенней сессии одобрил федеральный закон, который закрепил в российском законодательстве понятие "геноцид советского народа". <...> Предлагаем всем нашим коллегам из СНГ рассмотреть возможность использования нашего опыта. Как в части правового определения геноцида советского народа, так и в создании правовых механизмов, направленных на увековечение памяти его жертв", - сказал Косачев.

Согласно российскому закону, геноцидом, в частности, признаются действия нацистов и их пособников в период войны, направленные на полное или частичное уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР. "Нам всем нужно действовать сообща, чтобы в сознании всего человечества прочно закрепилось понимание истинного масштаба и характера того, что происходило на территории Советского Союза", - добавил Косачев.

Конференция проходит 4-5 декабря в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Ее цель - рассмотреть в том числе итоги скоординированной работы по проведению в разных странах мира мероприятий и акций, посвященных празднованию 80-летия Победы, а также обсудить вопросы восприятия событий Великой Отечественной войны современной молодежью.