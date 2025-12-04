Лавров 11 декабря проведет круглый стол по украинскому кризису

Дипломатическая академия МИД России проведет десятый посольский круглый стол, на который приглашены более 100 аккредитованных в Москве послов и представителей международных организаций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров 11 декабря в Москве проведет десятый посольский круглый стол по урегулированию ситуации вокруг Украины, в котором примут участие более 100 послов и представителей международных организаций. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"11 декабря Дипломатическая академия МИД России проведет десятый посольский круглый стол, на который приглашены более 100 аккредитованных в Москве послов и представителей международных организаций. Заявленная тема - "Украинский кризис: дипломатия и перспективы урегулирования". Дискуссию традиционно откроет министр иностранных дел России Сергей Лавров", - сказала она на брифинге на полях международной конференции "Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества: к 80-летию Победы".

Захарова обратила внимание, что Лавров в своем выступлении проинформирует об усилиях Москвы по мирному урегулированию украинского кризиса, а также поделится оценками ситуации на Украине.

"Надеемся, что предстоящая встреча вновь позволит провести доверительный и конструктивный диалог с представителями стран мирового большинства по злободневным вопросам", - заключила официальный представитель МИД РФ.