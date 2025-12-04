Захарова: посольство РФ в Кишиневе получило ноту о закрытии Русского дома

Россия расценивает решение как очередной шаг, направленный на разрушение имеющих многовековую историю российско-молдавских связей, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Кишиневе получило ноту молдавской стороны о денонсации межправсоглашения, на основе которого работал Русский дом - Российский центр науки и культуры. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вчера такой закон (о денонсации соглашения - прим. ТАСС) был опубликован, он вступил в силу. В тот же день посольство России в Кишиневе получило ноту МИД Молдавии с уведомлением о намерении прекратить действие упомянутого межправосоглашения. Именно на его основе в Кишиневе и функционирует Русский дом - Российский центр науки и культуры. Мы расцениваем данное решение как очередной шаг, направленный на разрушение имеющих многовековую историю российско-молдавских связей", - отметила она.

Захарова подчеркнула, что аргументы о том, что Русский дом якобы служил рупором российской пропаганды, "просто не выдерживают критики". "Утверждения, что этот центр - инструмент, как было сказано властями, гибридной войны против Республики Молдова, воспринимается молдаванами просто как насмешка над людьми, - указала она. - Подчеркну, Россия неукоснительно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств. Обвинения в покушении на суверенитет Молдавии - это пустые пропагандистские лозунги, не подкрепленные доказательствами, тем более таких доказательств просто не существует".

По словам дипломата, Русский дом в Кишиневе продолжит работу и реализацию просветительской культурной деятельности, образовательных проектов до 4 июля 2026 года.

Ранее решение о денонсации соглашения с Россией о функционировании Русского дома в Кишиневе было одобрено президентом страны Майей Санду. Как сообщили в правительстве Молдавии, для выхода из соглашения одна из сторон должна отказаться от его автоматического продления на следующие пять лет. Договор вступил в силу 4 июля 2021 года, поэтому выйти из него Молдавия сможет после 4 июля 2026 года. Новость о решении закрыть Русский дом спровоцировала ряд акций протеста российских соотечественников в Кишиневе, которые собрали за последние две недели порядка 4 тыс. подписей за продолжение его работы. Посольство РФ назвало это решение очередным демаршем "с целью повышения градуса напряженности". Там также заявили, что Москва не заинтересована в обострении отношений.