Захарова: не приходится сомневаться в террористической сути Киева

Так дипломат прокомментировала атаку на КТК

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Киевский режим ведет террористическую стратегию, сомневаться в этом не приходится. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

Читайте также

Переговорщики от Киева и коррупционные скандалы в ЕС и на Украине. Заявления МИД

"Так ведут себя террористы. Это не просто почерк или след, это их стратегия террористическая такая. В террористической сути киевского режима давно не приходится сомневаться", - отметила Захарова.

Дипломат напомнила, что объекты КТК за 2025 год подвергались украинским атакам как с воздуха, так и с воды не менее шести раз. "Где все, в том числе и представители ОБСЕ, которые могли бы на эту тему порассуждать сейчас? При этом всем прекрасно известно, что инфраструктура каспийского транспортного коридора в большей степени работает на экономические интересы Казахстана и служит одним из ключевых маршрутов для экспорта казахстанской нефти, обеспечивая более 80% отгрузок за рубеж. А получатели ресурсов кто же это? Это крупнейшие энергетические компании Соединенных Штатов Америки, Британии, Италии. И в данной ситуации слово "самооборона" непросто не выдерживает критики, а звучит как издевка. Получается, что режим [Владимира] Зеленского обороняется от своих же западных спонсоров, что ли?" - продолжила Захарова.

"Думаю, что Вашингтон, Лондон, Рим должны сделать соответствующие выводы", - резюмировала она.

29 ноября одно из выносных причальных устройств на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском было атаковано безэкипажными катерами и получило значительные повреждения. По данным пресс-службы КТК, дальнейшая его эксплуатация невозможна.

30 ноября МИД Казахстана выразил протест и отметил, что рассматривает атаку на инфраструктуру КТК как действие, наносящее ущерб отношениям Астаны и Киева.