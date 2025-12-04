Захарова: Россия продолжит стабилизировать обстановку на Ближнем Востоке

Страна поддерживает регулярные контакты как с руководством Израиля, так и с властями и политическими силами Ливана, подчеркнула официальный представитель МИД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Россия продолжит усилия ради долгосрочной и устойчивой стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, Россия поддерживает регулярные контакты как с руководством Израиля, так и с властями и политическими силами Ливана.

"Мы обсуждаем ту непростую ситуацию, которая сложилась на границе, собственно, и все другие сопутствующие вопросы тоже. Мы крайне обеспокоены тем, что последнее время оттуда все чаще поступают сообщения о нарушении Израилем вступивших в силу в ноябре 2024 года договоренностей о прекращении огня, и регулярно доводим до всех вовлеченных сторон нашу принципиальную позицию о необходимости избегать шагов, которые могут привести к эскалации насилия, очередному витку вооруженного конфликта", - подчеркнула Захарова.

"Продолжим, безусловно, во взаимодействии с региональными, международными партнерами усилия в интересах устойчивой и долгосрочной стабилизации обстановки вокруг Ливана и на Ближнем Востоке в целом", - указала представитель российского дипведомства.